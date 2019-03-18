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"Cezayir halkının taleplerine karşılık verilmeli"

Cezayir'in geçen günlerde istifa eden eski Başbakanı Ahmed Uyahya, ülkenin selameti için en kısa sürede halkın taleplerine karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:35
"Cezayir halkının taleplerine karşılık verilmeli"

Cezayir'in geçen günlerde istifa eden eski Başbakanı Ahmed Uyahya, ülkenin selameti için en kısa sürede halkın taleplerine karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal Demokratik Topluluk Partisi Genel Sekreteri Uyahya, parti mensuplarına yönelik mesajında, "Ülkemizin muhtemel bir sarsıntıdan korunması amacıyla en yakın zamanda halkımızın barışçıl taleplerine karşılık verilmesi gerekiyor. Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma yürüyüşünü sürdürmesi için bunun yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Yönetime geldiği 1999 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı destekleyen Uyahya, açıklamasında ayrıca "Cezayir'den daha değerli hiçbir yönetim ve otorite yoktur." ifadesine yer verdi.

Uyahya, herkesi demokratik geçiş sürecinin güvenilirliği konusunda vatandaşları ikna edecek tavizler vermeye davet ettiğini aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:35
  1. Ahmed Uyahya
  2. Cezayir
  3. halk

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