0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün seçilen geçici cumhurbaşkanına değinmedi

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Buteflika'nın istifasından sonra yayınladığı mesajında, bugün göreve gelen geçici cumhurbaşkanına değinmedi

09 Nisan 2019 Salı 20:40
Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün seçilen geçici cumhurbaşkanına değinmedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Buteflika'nın istifasından sonraki ilk mesajında, bugün Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmesine değinmeyerek, "Cezayir ordusu, elinden gelen tüm çabayla Cezayir halkının meşru hakkı, şimdiki ve gelecekteki huzurunun güvencesi olmaya devam edecektir." dedi.

Cezayir'de geçen hafta Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında bu sabah gerçekleştirilen ortak oturumun ardından Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Cezayir sokağının karşı çıktığı bu figürün göreve gelmesinin ardından gözler orduya ve bugün konuşma yapması beklenen Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'e çevrildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Salih'in Vahran (Oran) vilayetine yaptığı ziyaretteki konuşmasına yer verildi.

Salih, burada "Cezayir ordusu, elinden gelen tüm çabayla Cezayir halkının meşru hakkı, şimdiki ve gelecekteki huzurunun güvencesi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Buteflika'ya üst üste yaptığı uyarılarla, cumhurbaşkanını istifaya iten ordudan gelen mesajda, Cezayir siyaseti, sokağı ve sivil toplumunun tepkisine rağmen, Abdulkadir bin Salih'in geçici Cumhurbaşkanı seçilmesi konusuna değinilmedi.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını duyurmasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

- Yeni Cumhurbaşkanından ilk açıklama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Bin Salih, parlementoda bugünkü oturum sonucunda geçici Cumhurbaşkanı olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Cezayir halkına, egemenliğini sağlayacak geçiş dönemini yönetmenin ağır sorumluluğunu vatani görev olarak üstlenmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

- Cezayir sokağı, geçiş dönemi liderlerine karşı

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Cezayir'de eğitim, sağlık, havacılık, posta, özel ve kamu alanında faaliyet gösteren 13 ayrı sendika da yarın Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetini protesto etmek amacıyla genel grev ve yürüyüş yapacak.

Parlamentoda bugün yapılan oturumun ardından başkentin merkezinde çoğu öğrenci, binlerce kişi protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 20:40
  1. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta kızamık salgını
    1. New York'ta kızamık salgını
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da..
    3. Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör..
    4. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    5. Millilerden 2’si altın 4 madalya
    6. Savcı Sayan'dan CHP'li belediye..
    7. Türkiye ile Katar arasında kritik..
    8. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    10. Alanyaspor’da Malatyaspor maçı..
    11. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani:..
    12. AB-Çin Zirvesi
    13. Gaziantep için yağış ve dolu uyarısı
    14. Filistinli tutuklularla dayanışma için..
    15. Yer: Sultangazi! Kurye aracından yarım..
    16. Helal Turizmin Alanya’daki yükselen..
    17. Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün..
    18. "Umarım Karabükspor bu mücadeleyi..
    19. Putperest Hindular, inek eti sattığı..
    20. Karısını ve kayınvalidesini öldüren..
    21. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    22. Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı
    23. BM, Meksika'ya Ulusal Muhafız..
    24. Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü
    25. GÜNCELLEME - Manisa'da tarım..
    26. Amasya'da kermes çadırı rüzgar..
    27. Usulsüz silah satışına 3 gözaltı
    28. Gaziantep'te sağanak ve dolu
    29. Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü
    30. Kick boksta Ordu’ya 5 madalya
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer