Cezayir genelkurmayı, mesajında bugün seçilen geçici cumhurbaşkanına değinmedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, Buteflika'nın istifasından sonraki ilk mesajında, bugün Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmesine değinmeyerek, "Cezayir ordusu, elinden gelen tüm çabayla Cezayir halkının meşru hakkı, şimdiki ve gelecekteki huzurunun güvencesi olmaya devam edecektir." dedi.

Cezayir'de geçen hafta Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında bu sabah gerçekleştirilen ortak oturumun ardından Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

Cezayir sokağının karşı çıktığı bu figürün göreve gelmesinin ardından gözler orduya ve bugün konuşma yapması beklenen Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'e çevrildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Salih'in Vahran (Oran) vilayetine yaptığı ziyaretteki konuşmasına yer verildi.

Salih, burada "Cezayir ordusu, elinden gelen tüm çabayla Cezayir halkının meşru hakkı, şimdiki ve gelecekteki huzurunun güvencesi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Buteflika'ya üst üste yaptığı uyarılarla, cumhurbaşkanını istifaya iten ordudan gelen mesajda, Cezayir siyaseti, sokağı ve sivil toplumunun tepkisine rağmen, Abdulkadir bin Salih'in geçici Cumhurbaşkanı seçilmesi konusuna değinilmedi.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını duyurmasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Bin Salih, parlementoda bugünkü oturum sonucunda geçici Cumhurbaşkanı olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Cezayir halkına, egemenliğini sağlayacak geçiş dönemini yönetmenin ağır sorumluluğunu vatani görev olarak üstlenmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

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Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Cezayir'de eğitim, sağlık, havacılık, posta, özel ve kamu alanında faaliyet gösteren 13 ayrı sendika da yarın Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetini protesto etmek amacıyla genel grev ve yürüyüş yapacak.

Parlamentoda bugün yapılan oturumun ardından başkentin merkezinde çoğu öğrenci, binlerce kişi protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti.