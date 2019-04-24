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Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "yolsuzlukla mücadeleye tam destek" açıklaması

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih:"Cezayir ordusu, yolsuzluğa bulaşanlardan halkın mallarının geri alınması için yargının bağımsız, özgür ve koşulsuz şekilde çalışmasını sonuna kadar destekliyor""Güvenlik birimleri, ülkede devam eden toplumsal olaylar üzerinden terör ve dehşet saçmaya çalışan planları bertaraf etti. Ordu ile halk arasındaki bu uyum, Cezayir'e karşı derin düşmanlık duyan tarafları ve şahsi çıkarları için vicdanlarının sesini susturan içerideki işbirlikçileri rahatsız ediyor"

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:14
Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "yolsuzlukla mücadeleye tam destek" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih, ülkede devam eden yolsuzluk soruşturmaları, gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin "kayıtsız destek" açıklamasında bulundu.

Salih, ülkenin güneyindeki bir askeri üsse yaptığı ziyaret sırasında komutanlara yaptığı konuşmada, "Cezayir ordusunun, halkın son dönemde elde ettiği kazanımları koruyacağını ve ülkenin içinde bulunduğu krize ilişkin çözümleri destekleyeceğini" ifade etti.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında Salih, "Ordu, krizi çözmek için her türlü yapıcı teklifi ve faydalı girişimi memnuniyetle karşılıyor. Ordu, kökünün dayandığı halkıyla iletişimini, esas gücü olarak kabul ediyor. Cezayir, daha önce olduğu gibi atlatacağı bu krizden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Salih, cumhurbaşkanlığının yürüttüğü diyalog açılımının muhalefet tarafından toplu halde boykot edilmesi üzerine, dün yaptığı açıklamasında farklı bir ton tercih etmiş ve "ülkeyi anayasal boşluğa, şiddet ve kaos sarmalına sürüklemeye çalışan, diyaloğu reddeden inatçı tutumlar ve odaklar olduğu" suçlamasında bulunmuştu.

- Yolsuzlukla mücadeleye tam destek

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih ayrıca ülkede son bir hafta içinde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına işaret ederek, "Cezayir ordusu, yolsuzluğa bulaşanlardan halkın mallarının geri alınması için yargının bağımsız, özgür ve koşulsuz şekilde çalışmasını sonuna kadar destekliyor." ifadelerini kullandı.

Güvenlik birimleri ile ordunun, ülkede dokuz haftadır devam eden kitlesel protestolarda emniyetin sağlanması konusunda başarılı bir performans sergilediğini dile getiren Salih, şunları kaydetti:

"Güvenlik birimleri, ülkede devam eden toplumsal olaylar üzerinden terör ve dehşet saçmaya çalışan planları bertaraf etti. Ordu ile halk arasındaki bu uyum, Cezayir'e karşı derin düşmanlık duyan tarafları ve şahsi çıkarları için vicdanlarının sesini susturan içerideki işbirlikçileri rahatsız ediyor."

Salih, "işbirlikçi" olmakla suçladığı gruplara ilişkin ise detay paylaşmadı.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı olarak gösterilen Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir sokağında, Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin görevi bırakması, dokuzuncu haftada da kitlesel gösterilerin ortak talebi olarak öne çıkmıştı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih ile Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi de göstericilerin hedef aldığı başlıca isimler arasında yer alıyor.

Göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden biri olan Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ise geçen hafta istifa etmişti.




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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:14
  1. Cezayir
  2. destek
  3. Genelkurmay Başkanı
  4. Yolsuzluk

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