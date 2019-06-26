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Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "ordunun siyasi bir emeli yok" açıklaması

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan "ordunun siyasi bir emeli yok" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkesinde yaşanan geçiş döneminde silahlı kuvvetlerin giderek nüfuzunu artırdığı yönündeki eleştirilere karşılık "anayasal geçiş dönemini tamamlamak dışında ordunun siyasi bir emeli bulunmadığını" söyledi.

Genelkurmay Başkanı Salih, başkentin batısındaki bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Cezayir ordusunun geçiş döneminde "sözünün eri biçimde halka yoldaşlık edeceğini" dile getirdi.

Bu zorlu geçiş döneminin anayasaya uygun şekilde tamamlanması için halkla birlikte hareket edeceklerini aktaran Salih, "Cezayir ordusunun anayasal geçiş sürecini tamamlamak dışında herhangi bir siyasi emeli yok. Halkın da bu konuda anlayışını bekliyor." diye konuştu.

- Protestolar devam ediyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Halkın taleplerine karşılık son zamanlarda eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti. Eski başbakanlar, bakanlar, komutanlar ve iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Buteflika sonrası için 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri de aday çıkmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Yaptığı uyarılarla Buteflika'yı istifaya iten ordu ve ordunun başındaki Genelkurmay Başkanı Salih, kamuoyunda Buteflika sonrası geçiş döneminde nüfuzunu artırmakla eleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:06
  1. Ahmed Kayid Salih
  2. Cezayir

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