Cezayir geçici Cumhurbaşkanı'ndan diyalog heyetinin 6 talebine onay

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, "gerginliğin azaltılması" için ulusal diyalog heyeti tarafından kendisine sunulan "hükümetin feshedilmesi" dışındaki tüm taleplere onay verdiği açıklandı.

Ulusal Diyalog Grubu Koordinatörü ve eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Bin Salih'e sunulan 7 talepten 6'sının onaylandığını, "hükümetin feshedilmesi" talebinin ise birtakım anayasal engellerden dolayı ertelendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere belirlenen isimlerden biri olan Yunus, Bin Salih tarafından onaylanan 6 talebi şöyle sıraladı:

"Halk hareketi sırasında gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması."

- "Cezayir, çözüme hiç olmadığı kadar yakın"

Öte yandan eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümüne her zamankinden daha yakın olduklarını ifade etti.

Flis, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmekle görevlendirilen 6 bağımsız ismin belirlenmesinin ardından sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede krizin başladığı günden bu yana çözüme ve çözümü sağlayacak koşullara hiç olmadığı kadar yakınız. Diyalog son değil başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olan eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa uzmanları Fatihe bin Abu ile Buzeyd Lizhari, ekonomi uzmanı İsmail el-Elmas ve öğretim üyeleri Abdulvahab bin Calul ile İzzeddin bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtmişti.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.