Cezayir geçici Cumhurbaşkanı, Sisi ile görüştü

KAHİRE (AA) - Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımına destek olmak için geldiği Mısır'da, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayirli mevkidaşı Bin Salih'i başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti. İki lider görüşmede, Cezayir'deki son gelişmeleri ele aldı.

Sisi görüşmede, Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın pazar günkü yarı final mücadelesinde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir Milli Takımı'nı tebrik etti. Salih de Cezayir taraftarlarının Mısır'a gelişinde sağlanan kolaylıklardan dolayı Sisi'ye teşekkürlerini sundu.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın pazar günkü yarı final mücadelesinde Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir Milli Takımı, Senegal ile final maçı oynamaya hak kazanmıştı.

Cezayir ile Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde yarın TSİ 22.00'de Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya gelecek.