Cezayir diyalog komitesinden Cumhurbaşkanı'na bir hafta mühlet

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için kurulan Ulusal Diyalog Komitesi Koordinatörlerinden Kerim Yunus, "ülkedeki gerginliğin azaltılması" yönündeki taleplerine yönetimden olumlu yanıt gelmemesi halinde "komitenin bir hafta içinde lağvedileceğini" söyledi.

Ülkenin mevcut krizden çıkması amacıyla yönetim ve sivil toplum arasındaki görüşmeleri yürütmek üzere kurulan Cezayir Ulusal Diyalog Komitesinin, hükümetten talep ettiği "göstericilerin serbest bırakılması" şartına ordudan gelen "ön şart kabul edilemez" yanıtına tepkiler sürüyor.

Diyalog Komitesi Koordinatörlerinden Yunus Kerim, Cezayir resmi radyosuna konuya ilişkin yaptığı açıklamada, komitenin öne sürdüğü "gerilimin düşürülmesi koşulunun diyalog yolunda ilerlemenin temel şartı olduğunu" belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın bu şartları bu hafta içinde yerine getirmemesi, bu komitenin çalışmalarını sonlandırması demektir." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Ülkede geçen hafta, ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti. Komite daha sonra eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi daha komiteye katılmaya çağırmıştı.

Yunus, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ve yönetim tarafından kabul edilen talepleri şu şekilde sıralamıştı:

Halk hareketi sırasında tüm gözaltına alınanların serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması.

Ancak Cumhurbaşkanının talepleri kabul ettiği açıklamasına rağmen ülkede nüfuz sahibi ordudan, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, "Seçimler, diyaloğun yürütülmesi gereken ana konusudur. Diyaloğu kutluyor ve dayatma derecesine ulaşan ön şart yönteminden uzak durularak başarılı bir sonuçla taçlandırılmasını umuyoruz." demişti.

Bunun üzerine komite üyelerinden İsmail el-Elmas, taleplerine hükümetten olumlu dönüş olmadığı gerekçesiyle komite üyeliğinden istifa etmişti.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.