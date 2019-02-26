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Cezayir devlet radyosu çalışanlarından "yayın yasağı" protestosu

- Devlet radyosunda çalışan gazeteciler, yayın yasağını ve baskıyı protesto etti

26 Şubat 2019 Salı 21:01
Cezayir devlet radyosu çalışanlarından "yayın yasağı" protestosu

CEZAYİR (AA) - Cezayir devlet radyosunda çalışan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilere yayın yasağı uygulanmasını protesto etti.

Cezayir devlet radyosu binasının önünde toplanan yaklaşık 150 gazeteci, basına sansür ve baskı uygulanmaması, tarafsız olunması taleplerini dile getirdi.

Göstericiler, "Cezayir özgür ve demokrattır", "Haberi işlemede eşitliğe evet", "Gazetecilere sansüre hayır" ve "İfade özgürlüğüne evet" sloganları attı.

- Resmi ajanstan Buteflika için ilk kez "görevi biten" tanımlaması

Öte yandan Cezayir resmi ajansı APS'de bugün ilk kez Buteflika için "görevi biten" ifadesi yer aldı.

Ajansın bugün üniversite öğrencilerinin düzenlediği gösterilere ilişkin haberinde Cumhurbaşkanı Buteflika, "görevi biten" şeklinde nitelendirildi.

Cezayirli gazetecilere, sosyal medya üzerinden "basın özgürlüğü ve karartmanın durdurulması" talebiyle perşembe günü gösteri düzenlemeleri yönünde çağrılar yapılıyor.

Resmi medya, özel televizyon kanalları cuma günü başkent başta olmak üzere 30'dan fazla ilde yapılan gösterileri takip etmemeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Cezayir basınına yönelik baskı kampanyasının, Buteflika karşıtı halk hareketiyle eş zamanlı başladığına dikkat çekilerek, basın mensuplarına yönelik endişe verici ölçüde şiddet olayının tespit edildiği belirtilmişti.

Cezayir devlet radyosunun Fransızca yayın yapan Radyo 3 Editörü Meryem Abdu, cuma günü yapılan gösterilerin takibinin engellenmesini protesto için cumartesi günü istifa etmişti.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oldu

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:01
  1. Cezayir
  2. gazeteciler
  3. Yayın yasağı

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