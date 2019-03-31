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Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenleyen anayasa maddesinin uygulamaya konulması çağrısını yineledi

31 Mart 2019 Pazar 00:11
Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılması çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören anayasa maddelerinin uygulamaya konulması çağrısını tekrar etti.

Savunma Bakanlığınca komutanların toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Salih, "Ordunun tavrı hiçbir zaman anayasal meşruiyet çerçevesinin dışına çıkmaz. Ordu her zaman Cezayir halkının menfaatini her şeyin üstünde tutmaktadır ve krizin de anayasanın 7'inci, 8'inci ve 102'inci maddelerinin uygulamaya konularak çözüleceğini düşünmektedir." ifadesini kullandı.

Salih, söz konusu maddelere işlerlik kazandırılması çağrısının, ulusal bağımsızlığı koruyan, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü müdafaa eden ordunun anayasal görevleri kapsamında yapıldığını bildirdi.

Cezayirlilerin büyük kısmının, düzenledikleri barışçıl gösteriler kanalıyla ordunun teklifini memnuniyetle karşıladığını gösterdiğini belirten Salih, çağrıya, ordunun güvenilirliğine zarar verme planı yapan kötü niyetli kişilerin karşı çıktığını ifade etti.

Kötü niyetli bu kişilerin, sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada ordu aleyhinde kampanya başlatmak ve kamuoyunda, "halkın 102. maddenin uygulanmasını istemediği" yönünde bir atmosfer oluşturmak amacıyla bugün toplantı düzenlediğini kaydeden Salih, bu toplantıda alınan ve anayasal meşruiyetle uyuşmayan tüm kararlara kanuni yollarla karşı konulacağını bildirdi.

Muhalif Kültür ve Demokrasi İçin Birlik Partisi Başkanı Muhsin Bilabbas ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Salih'in, söz konusu toplantıyı yapanlardan bahsederken Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile eski İstihbarat Başkanı Muhammed Medyen'i kastettiğini savundu.

- Ordunun önerisine tepkiler

Rejim yanlısı güçlerin çoğu Salih'in çağrısına destek verirken, muhalifler "102'inci madde uygulanmadan önce rejimin tüm sembol şahsiyetlerinin görevi bırakmasını şart koşanlar" ile "Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresi dolduktan sonra geçiş dönemine girilmesini önerenler" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa Mahkemesinden ordunun bu çağrısıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anayasanın 7'inci ve 8'inci maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtilirken, 102'inci madde cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir sebeple görevlerini yerine getirememesi halinde izlenecek süreci düzenliyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, salı günü, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören 102'inci maddenin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 00:11
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