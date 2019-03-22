Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika siyasi desteğini de kaybediyor

CEZAYİR (AA) - ABDURREZZAK ABDULLAH - Cezayir'de haftalardır devam eden halk gösterileri ve ordunun halktan yana tavır alması sonucu yalnız kalan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ülkedeki iktidarın temelini oluşturan parti ve örgütlerin vatandaşların talep ettiği değişim dalgasına katılmasıyla siyasi olarak da yalnızlaştığı belirtiliyor.

Cezayir cumhurbaşkanları arasında en uzun süre görevde kalan Buteflika, 1999'da yönetime gelmesinden bu yana, eşi görülmemiş bir şekilde halk ve siyasiler tarafından tecrit edildi.

- Halk ayaklanması ve ordu önde

Ülke, 22 Şubat'tan bu yana Buteflika'nın beşinci dönem için aday gösterilmesinden sonra aniden ortaya çıkan halk ayaklanmasıyla yatıp kalkıyor. Buteflika, adaylıktan çekildiğini ve seçimleri ertelediğini açıklamasına rağmen göstericilerin öfkesi dinmek bilmiyor.

Cumhurbaşkanı Buteflika, Cezayir halkı için kaleme aldığı birkaç mektupla, anayasa değişikliğine yol açacak, kendisinin aday olmayacağı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini sağlayacak kapsamlı bir diyalog konferansı düzenlemeyi ve görev süresinin uzatılmasını içeren bir yol haritası sundu.

Ancak halk ve muhalefet bunu rejim değişikliği taleplerinin önüne geçme girişimi şeklinde değerlendirerek reddetti.

Bununla birlikte yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Nureddin Bedevi, muhalefet partileri ve sendikaların çoğunun onunla istişare toplantısı düzenlemeyi bile reddetmesi nedeniyle teknokrat bir kadro oluşturma konusunda kendisini "neredeyse çaresiz kalmış" bir durumda buldu.

- Orduda tutum değişimi

Devletin en önemli ayağı olan ordunun tutumu da son zamanlarda değişiklik göstermeye başladı. Önce gösterilerin amacından sapmaması uyarısında bulunan ordu, bu tutumundan vazgeçerek gösterileri öven bir duruş sergiledi.

Cezayir ordusu, daha sonra açıkça halkın yanında yer aldığını, onu koruyacağını açıkladı ve ortaya çıkan sorunun acilen çözülmesini istedi.

Ordunun tutumu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih'in askeri bölgeleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara da yansıdı. Salih, konuşmalarında daha önce Buteflika'ya yönelik hiç dilinden düşürmediği övgü dolu sözlerini kullanmaktan kaçındı.

Buteflika yanlısı kuruluşlar ve siyasi partiler düzeyinde de halk ayaklanması konusunda hızlı bir değişim açıkça görülüyor.



Bu ay başbakanlık görevinden istifa eden Ahmed Uyahya’nın başkanlığını yaptığı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Sözcüsü Şihab Sıddık, salı günü yerel bir televizyon kanalında Buteflika’nın aday olmasını hata ve basiretsizlik olarak niteledi.



Sıddık’ın açıklamalarının ardından Uyahya da pazartesi günü parti mensuplarına yönelik mesajında, halkın taleplerine karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti.



Uyahya ve Sıddık’a benzer bir adım da çarşamba günü iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) Genel Koordinatörü Muaz Buşarib’den geldi.



Buşarib, ilk kez "partinin, Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini" ifade etti ancak Buşarib daha sonra geri adım attı. FLN Genel Koordinatörü Buşarib, medyanın söz konusu açıklamalarını taraflı bir şekilde sunduğunu savundu.



Farklı kaynaklardan alınan bilgiye göre iktidar ortakları FLN ve UDTP,parti kadroları ve liderlik yarışına girenlerden halk ayaklanmasına karşı tutumun değiştirilmesi yönünde baskı görüyor.

Bu durumun istifalar ve yönetimin değişmesini talep eden dilekçelerle gün güzüne çıktığı ifade ediliyor.

Hükümet yanlısı en büyük sendika olarak bilinen Cezayir İşçiler Genel Federasyonunda da (UGTA) şiddetli kan kaybı yaşanıyor. Yapılan açıklamalar da Buteflika’ya desteğini sürdüren sendikadan kopuşlara engel olamadı.

Buteflika’nın çevresine yakınlığıyla bilinen Ali Haddad’ın başkanlığını yaptığı ülkedeki en büyük iş adamları organizasyonu İş Lideri Forumu ardı ardına gelen istifalar nedeniyle, durumu görüşmek için ay sonunda yönetim kurulunu toplama kararı aldı.

Buteflika’nın 1999’da göreve geldiğinden beri en önemli destekçisi olan Sufi tarikatlar da halk ayaklanmasına desteğini açıkladı. Sufi şeyhler yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, kaostan uzak anayasal çözüm çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, görev süresinin sonuna kadar Buteflika’nın onurunun korunması çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Bueflika yandaşları arasındaki bu dönüşüm yine yönetim yanlısı En-Nehar gazetesinin başlıklarına da yansıdı.

Gazete, dün "Buteflika’ya darbe gecesi" başlıklı bir başyazı yayımlarken, farklı gazeteler de "Buteflika koalisyonu dağılmanın eşiğinde", "Yandaşlar Buteflika’yı terk etti ve yok oldular" başlıklı yazılara yer verdi.



Söz konusu değişim sosyal medyada "batan gemiden kaçmaya çalışanlar", "Buteflika’dan istifade edenler onu bıraktı" şeklindeki yorumlarla kendini gösterdi.