0553 313 94 23

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylık belgeleri teslim edildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 01:23
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylık belgeleri teslim edildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Buteflika adına Anayasa Mahkemesine adaylık belgesini teslim etti.

Zalan, belgelerin tesliminin ardından Anayasa Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilmesi için vatandaşlardan 5 milyon 850 bin, milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 19 bin 700 imza topladığını ifade etti.

Cezayir Bağımsız Yüksek Seçim Denetleme Kurulu Başkanı Abdulvahhab Derbal, seçim kanununa göre cumhurbaşkanı adaylarının başvuru belgelerini bizzat teslim etmesi gerektiğini, başkasının teslim edemeyeceğini belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi ise adayın yerine bir başkasının başvuru yapabileceğini duyurmuştu.

Cezayir'de seçim yasasına göre cumhurbaşkanı adaylarının vatandaşlardan 60 bin ya da milletvekili ve belediye meclis üyelerinden 600 imza toplaması gerekiyor.

Buteflika'nın adaylığı için, 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 milyondan fazla imza toplanmıştı.

Cezayir İçişleri Bakanlığının son verilerine göre, ülkede yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 01:23
  1. Buteflika
  2. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da yanardağ uyarısı
    1. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    2. Kriz çıkartacak iddia... Suudi..
    3. Ülkeye geri dönüyor! Ortalığı..
    4. Türkiye'nin hamlesi işe yaradı!..
    5. Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    6. Otomobil tasarımına 250 bin TL ödül
    7. Sokak ortasında 'yüksek sesli müzik'..
    8. Şişli'de ortalığı savaş alanına..
    9. Korkunç olay: Biri öldü diğeri..
    10. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
    11. İstanbul'da ele geçirildi... Şoke eden..
    12. ABD'de hortum... 14 kişi hayatını..
    13. Ankara Hamamönü’nde bulunan bir kafede..
    14. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığı..
    15. ABD'yi vuran hortumda 14 kişi öldü
    16. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    17. ABD Kudüs'teki diplomatik misyonlarını..
    18. Necmettin Erbakan’ın vefatının 8. yılı
    19. Erman Toroğlu, Erzurumspor -..
    20. Yorumcu Sinan Engin: Galatasaray,..
    21. Cezayir'de Butaflika'nın adaylığına..
    22. Serdar Ali Çelikler: Hayret verici..
    23. Ali Ece'den Diagne sözleri: Fatih..
    24. Ahmet Çakar: Marcao, Galatasaray'ı 2..
    25. Kardeşini öldüren şahıs yolda yürürken..
    26. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz..
    27. Irak'a inerken uçağının ışıkları..
    28. Düğüne geldi yaya geçidinde araba..
    29. Kontrolden çıkan hafif ticari araç,..
    30. İHH'dan BM önünde buluşma çağrısı:..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
    Soros'un Türkiye planı deşifre oldu!
    Arnavutköy'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
    Arnavutköy'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var