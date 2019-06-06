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Cezayir Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimine katıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 23:55
Cezayir Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimine katıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, "Yeni İpek Yolu" olarak da adlandırılan Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimine katılma kararnamesini imzaladı.

Cezayir resmi haber ajansında yer alan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Bin Salih, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu girişimleri çerçevesinde iş birliği konusundaki onay kararnamesini imzaladı.

Çin basınına göre, Pekin yönetimi Cezayir'le birlikte 90 ülkenin girişime katıldığını belirtiyor.

Eski Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, 4 Eylül 2018'de, ülkesinin "Kuşak ve Yol" girişimine katılımı konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak Cezayir Anayasası'na göre anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından imzalanana kadar uygulamaya geçirilmiyor.

- "Kuşak ve Yol" girişimi

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan'daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" ve Ekim 2013'te Endonezya'nın başkenti Cakarta'da milletvekillerine hitabı sırasında "21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu"nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra "Kuşak ve Yol" olarak adlandırıldı. Burada "Kuşak" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, "Yol" ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor.

Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:55
  1. "Kuşak ve Yol"
  2. Cezayir
  3. Çin

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