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Cezayir "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

Cezayir, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max 8" ve "Boeing 737 Max 9" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

19 Mart 2019 Salı 16:15
Cezayir "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

Cezayir, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max 8" ve "Boeing 737 Max 9" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Cezayir'in En-Nehar kanalının haberine göre, Cezayirli Sivil Havacılık Kurumu, "Boeing 737 Max 8" ve "Boeing 737 Max 9" tipi uçaklara hava sahasını kapattı. Kararın son 5 ayda aynı model 2 uçağın düşmesi üzerine tedbir amaçlı alındığı belirtildi.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland gibi birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:15
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