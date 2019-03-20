0553 313 94 23

Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Lamamra, Berlin'de

Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra: - "Cumhurbaşkanı (Abdulaziz Buteflika) 11 Mart'ta aday olmayacağını açıkladı. Kendisi bu sözünü tutacaktır ve bir daha aday olmayacaktır. Düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı ile yeni seçimler için tarih belirlenecektir"

20 Mart 2019 Çarşamba 19:39
Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Lamamra, Berlin'de

BERLİN (AA) - Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yeni başkanlık seçimleri yapılana kadar görevinin başında olacağını ancak bir daha aday olmayacağı yönündeki sözünde duracağını ifade etti.

Lamamra, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Buteflika'nın 11 Mart'ta bir daha aday olmayacağını açıkladığını hatırlatarak, ''Kendisi bu sözünü tutacaktır ve bir daha aday olmayacaktır. Düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı ile yeni seçimler için tarih belirlenecektir.'' dedi.

Cezayir'de şu an için kilit konunun diyalog olduğunu vurgulayan Lamamra, yapılacak demokratik ve şeffaf seçimlerin ardından Buteflika'nın görevini yeni Cumhurbaşkanı'na devredeceğini söyledi.

Ramtan Lamamra, halkın her kesiminin temsil edileceği Ulusal Diyalog Konferansıyla kapsamlı bir anayasa değişikliği ve Cezayir'in geleceğinin şekillenmesi için çaba sarf edileceğini kaydetti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:39
  1. Cezayir Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fidesz'in EPP üyeliği askıya alındı
    1. Fidesz'in EPP üyeliği askıya alındı
    2. Tunus'ta bağımsızlık yıl dönümünde..
    3. Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları
    4. "Her şey gençlerimiz için"
    5. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e..
    6. Fenerbahçe'nin eski yıldızından bomba..
    7. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anzaklara..
    8. MHP Lideri Devlet Bahçeli Başkan..
    9. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden:..
    10. Maduro'dan ABD'nin planlarını bozacak..
    11. MGK: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    13. Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete..
    14. MGK: "Giderek şiddet ve teröre dönüşen..
    15. MGK: "Yeni Zelanda'da masum insanların..
    16. MGK: "Münbiç ve Fırat'ın doğusunun..
    17. MGK: "(Türkiye'nin) Güney sınırları..
    18. MGK: "Türkiye'nin bütün terör..
    19. "Kısa süre sonra IMF'nin kapısını..
    20. Bakan Pekcan: “Marketlerde yöresel..
    21. Yılmaz Vural şampiyon olacak takımı..
    22. MGK: "31 Mart'ta yapılacak seçimlerin,..
    23. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    24. VakıfBank, yarı finalde
    25. Kerkük'te Nevruz Bayramı sıkı güvenlik..
    26. Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi..
    27. Başkan Özakcan çalışmalarını..
    28. Karadzic'in müebbet hapse mahkum..
    29. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    30. Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"