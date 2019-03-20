Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Lamamra, Berlin'de

BERLİN (AA) - Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yeni başkanlık seçimleri yapılana kadar görevinin başında olacağını ancak bir daha aday olmayacağı yönündeki sözünde duracağını ifade etti.

Lamamra, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Buteflika'nın 11 Mart'ta bir daha aday olmayacağını açıkladığını hatırlatarak, ''Kendisi bu sözünü tutacaktır ve bir daha aday olmayacaktır. Düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı ile yeni seçimler için tarih belirlenecektir.'' dedi.

Cezayir'de şu an için kilit konunun diyalog olduğunu vurgulayan Lamamra, yapılacak demokratik ve şeffaf seçimlerin ardından Buteflika'nın görevini yeni Cumhurbaşkanı'na devredeceğini söyledi.

Ramtan Lamamra, halkın her kesiminin temsil edileceği Ulusal Diyalog Konferansıyla kapsamlı bir anayasa değişikliği ve Cezayir'in geleceğinin şekillenmesi için çaba sarf edileceğini kaydetti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.