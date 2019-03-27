Cezayir, Arap Birliği Zirvesi'nin gündeminde yok

TUNUS (AA) - Tunus Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Necib el-Munif, ülkesinde gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi öncesinde daimi üyeler düzeyinde yapılan toplantıda Cezayir'deki olayların gündeme gelmediğini söyledi.

Tunus'ta 31 Mart'ta yapılacak zirveye ilişkin başkentte basın toplantısı düzenleyen Munif, daimi üyeler arasında bugün gerçekleştirilen toplantıda Cezayir'de yaşanan olayların gündeme gelmediğini paylaştı.

Daimi üyelerin, Dışişleri Bakanları ve liderler düzeyinde gerçekleştirilecek zirvede görüşülecek başlıkları ele aldığını söyleyen Munif, Filistin davasına ilişkin gelişmeler, Libya, Yemen ve Suriye başlıklarının görüşüldüğünü aktardı.

Munif, üyeliğinin askıya alınması nedeniyle Suriye rejimi daimi temsilcisinin toplantıya katılmadığını dile getirdi.

Tunus, 31 Mart'ta 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102.maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

- Cezayir'deki gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.