Cezalı durumu düşmemek için

Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 yılı vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Cuma günü olduğunu açıkladı.

Düzce Belediyesi vatandaşların yapılandırmaya başvurduğu Emlak, ÇTV, İlan ve Reklam vergilerinin ilk taksiti için son ödeme tarihini açıkladı. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada mükelleflerin vergilerinin birinci taksitini 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “2019 yılı Emlak, ÇTV, İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksitlerinin son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için kamuoyuna saygı ile duyurulur.”