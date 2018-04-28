Cezaları kesinleşti! 6 kişiye idam

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 kişinin idamını onayan Kahire'deki Yargıtay, 6 kişinin idam cezasını müebbet (25 yıl) hapis cezasına çevirirken, 59 kişinin müebbet hapis kararını onadı ve 47 kişinin beraatine hükmetti.

Minye'deki ceza mahkemesi 7 Ağustos 2017'de, kasten adam öldürme, izinsiz toplanma ve güç gösterisinde bulunma suçlamasıyla tutuklu yargılanan 12 kişiyi idam cezasına çarptırmıştı.