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Cezalar belli oldu... Bu bayramda taviz verilmeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda çevre düzeni ve temizliğinin korunması için geniş önlemler aldı ve çevreyi kirletenlere verilecek cezaları belirledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:54
Cezalar belli oldu... Bu bayramda taviz verilmeyecek!

Alınan önlemlerden bazıları şöyle: Bayram boyunca kurban satış ve kesim yerlerinde denetim ekipleri görev yapacak. Kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin ihbar edilmesi için Alo 181 hatlı telefon bayram boyunca açık olacak. Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak. Ayrıca kurbanlık hayvanlar kasaplık belgesi olan veya kesim kursunu bitirenler tarafından kesilecek.

BİN 450 LİRA CEZA

Kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak. Kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza verilecek. Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira, konutlara da bin 450 lira ceza uygulanacak.

BOĞAZİÇİ'NE SIKI DENETİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurbanlıkların Boğaziçi ve çevresine yakın yerlerde kesilmemesi için tüm tedbirleri aldı. Zabıta Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Boğaz çevresi ve dere kenarlarını hem karadan hem de denizden sıkı denetime tabi tutacak. Uyarıları dikkate almayıp izin verilmeyen yerlerde kesim yaparak olumsuz görüntülere neden olanlara cezai işlem uygulanacak.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:54
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