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Cezalar, asılsız 112 ihbarlarının sayısını düşürdü

Türkiye’de yaklaşık 6 aydır 112 Acil Çağrı Merkezlerine asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanmaya başlamasıyla asılsız ihbar sayıları düştü.

26 Şubat 2019 Salı 12:16
Cezalar, asılsız 112 ihbarlarının sayısını düşürdü

Türkiye’de yaklaşık 6 aydır 112 Acil Çağrı Merkezlerine asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanmaya başlamasıyla asılsız ihbar sayıları düştü.


Tokat genelinde 50 ambulans ve 20 istasyonla hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet veren sağlık çalışanları geçen yıla göre daha az çağrıya bakıyor. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda yapılan değişiklikleasılsız ihbarlara uygulanan 250 lira para cezası ile birlikte 112 Çağrı Merkezini gereksiz yere arayanların sayında düşüş yaşanıyor. Tokat 112 Çağrı Merkezi Sorumlusu Müge Yılmaz, yapılan değişikle asılsız ihbarlarda ciddi oranda düşüş yaşandığını söyledi. 112 Çağrı Merkezini arayanların artık daha kolay ambulansa ulaşabildiğini ifadeeden Yılmaz, “Bu yasa yürürlüğe girmeden günde ortalama bin 300 çağrı düşüyordu. 150 tanesi vaka olduğunu düşünürsek geri kalan aramaların çoğunluğu asılsız ihbardı. Bu sayılar önemli oranda düştü. Daha çok çocuklar arıyor. Çocuk aradığında gerçekliğini daha çok sorguluyoruz. Ambulans gönderdiğimizde birçoğu asılsız çıkıyor” dedi.


Yılmaz, asılsız ihbarda bulunan kişilerin numaralarını İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiklerini oradan da valilik aracılığı ile kabahatleri kanunu gereğince ceza uygulandığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:16
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