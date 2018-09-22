Cezaevine bağışlanan muz kutularından çıkanlar herkesi şaşırttı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Freeport kentinde, bir cezaevine bağışlanan muz kutularının içinden piyasa değeri yaklaşık 18 milyon doları bulan kokain çıktı.

Texas eyaleti cezaevi sistemine bağışlanan muz kutularının içine saklanan kokain torbaları, Freeport kentinde America Limanı'ndan kutuları teslim almak için giden görevlilerin dikkati üzerine ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin açıklamasına göre, iki cezaevi görevlisi limanda kalan ancak kimsenin sahiplenmediği muzları liman işletmesinin federal cezaevi sistemine bağışladığını açıkladı.

540 PAKET KOKAİN BULUNDU

Olgunlaşmamış muzları teslim almak için limana giden görevliler, kutuları taşırken bir kutunun ağırlığının ötekilerden farklı olduğunu gördü. Kutudaki bağları çözen görevliler, üstteki muzların arasına saklanmış 540 paket kokain buldu.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON DOLAR

ABD Uyuşturucuyla Mücadele, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, kokainin piyasa değerinin 18 milyon doları bulduğunu, konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.