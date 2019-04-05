Cezaevinden yeni çıkan oyuncu ilk kez konuştu Dağ filmi ile tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar ruhsatsız silah bulundurduğu nedeniyle 6 ay 17 gün hapis ceza almıştı. Cezaevinden çıkan oyuncu tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

2007 senesinde karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu gerekçesiyle yargılandığı davadan hapis cezası alan oyuncu, tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Dağ filmi ile gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar oyunculuğa geri dönüyor. Cezaevindeyken yazdığı senaryo ile setlere döneceği konuşulan Ufuk Bayraktar, yeni filmi hakkında, "Hikayesini oluşturduğum ve cezaevindeyken dışarısıyla iletişim halinde çalışarak senaryo ekibi ile ilerlettiğimiz güzel bir senaryo oldu. Bir aksilik olmazsa yazın çekilecek, heyecanlıyız" dedi. Otizim farkındalık haftası olduğunu hatırlatan muhabirlere şaşırtan bir açıklama yapan Bayraktar, "Kalplerde engel olmasın, bedenlerdeki engeller aşılır" cevabını verdi. Eşi Merve Bayraktar ile Bebek'te yürüyüşe çıkan oyuncu keyifli halleri ile dikkat çekti

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.