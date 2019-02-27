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Cezaevinden izinli geldiği evinde başından vurulan adam defnedildi

Karaman’da cezaevinden izinli geldiği evinde başından silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Altınbilek (32) toprağa verildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
Cezaevinden izinli geldiği evinde başından vurulan adam defnedildi

Karaman’da cezaevinden izinli geldiği evinde başından silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Altınbilek (32) toprağa verildi.


Olay, dün öğle saatlerinde Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokak’ta bulunan Şimşek Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişinin silahla vurularak yaralandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Mehmet Altınbilek’in (32) kafasından silahla vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Altınbilek, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde olaya şahit olan ve sinir krizi geçirdiği için konuşamayan Mehmet Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek (28) ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Mehmet Altınbilek’in bir suçtan dolayı Konya’nın Ereğli ilçesindeki yarı açık cezaevinde yattığı ve olayın olduğu gün izin alarak Karaman’daki evine geldiği öğrenildi.



"Polis olayı aydınlatabilmek için çalışıyor”


Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı cinayet bürosu ekipleri Mehmet Altıbilek’in öldürülmesi olayıyla ilgili geni çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Olayla ilgili herhangi bir görgü şahidinin olmaması nedeniyle polis, sokak içerisinde bulunan bazı binaların güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Polis, olayla ilgili hiçbir açıklamada bulunmazken, Mehmet Altınbilek’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Dualarla toprağa verildi


Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Mehmet Altınbilek için öğle namazını müteakip Yeşil Camisi’de cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Altınbilek’in cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Cenazeye Mehmet Altınbilek’in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
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