Cezaevinden firar uçurumda sona erdi
Artvin’de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Gürcistan’a kaçmak isterken uçurumda mahsur kaldı.30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Artvin’de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Gürcistan’a kaçmak isterken uçurumda mahsur kaldı.
Artvin’de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Kemalpaşa ilçesinden Gürcistan’a kaçmak istedi. Ormanlık alandan kaçarken uçurumda mahsur kalan şahısların yardımına jandarma ve HOPAK ekipleri yetişti. 4saatlik bir operasyonla bulundukları yerden kurtarılan mahkum tekrar cezaevine gönderilirken, arkadaşı ise gözaltına alındı.
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