Cezaevinden firar uçurumda noktalandı
Artvin'de Cezaevinden kaçan mahkum, bir grup arkadaşıyla birlikte Gürcistan'a kaçmak isterken uçurumda mahsur kaldı.30 Temmuz 2019 Salı 11:10
Artvin'de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Kemalpaşa ilçesinden Gürcistan'a kaçmak istedi. Ormanlık alandan kaçarken uçurumda mahsur kalan şahısların yardımına jandarma ve HOPAK ekipleri yetişti.
4 satte kurtarıldılar
4 saatlik bir operasyonla bulundukları yerden kurtarılan mahkum tekrar cezaevine gönderilirken, arkadaşı ise gözaltına alındı.
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