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AYM Anayasaya uygun buldu! Cezaevinden firar edenlere verilecek ceza belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

15 Ocak 2019 Salı 12:05
AYM Anayasaya uygun buldu! Cezaevinden firar edenlere verilecek ceza belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, Erzurum'da açık cezaevinden kaçan bir hükümlü hakkında kamu davası açıldı.

Davaya bakan Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi, davada uygulanan Türk  Ceza Kanunu'nun, cezaevinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir  yıla kadar hapis cezası öngören 292. maddesinin 1 numaralı fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

AYM reddetti

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkemeni'n gerekçesinde, hangi fiillerin suç olarak  düzenleneceği konusunun Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla suç politikasına  ilişkin bir mesele olduğu belirtildi.

İtiraz konusu kuralın öngördüğü ceza yaptırımının, devletin adli yargı  fonksiyonlarını cezaların infazı ile ulaşılmak istenen amaçlar çerçevesinde  yerine getirebilmesini, ceza infaz sisteminin etkin biçimde işlemesini, suçların  ve suçluların takibinin temin edilmesini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Gerekçede, kanun koyucunun bu amaçlara ulaşmak için hükümlünün kaçma  fiiline hapis öngörmesinin elverişsiz ve gereksiz olduğunun söylenemeyeceği ifade  edildi.

Kaçma fiilinin cebir ve tehditle ya da silahla gerçekleştirilmesinin  cezanın artırılmasına neden olan nitelikli haller olarak düzenlendiği aktarılan gerekçede, yine düzenlemede, bu suç için hükümlünün ceza infaz kurumundan  kaçtıktan belli bir süre içerisinde kendiliğinden teslim olması halinde cezanın indirilmesine imkan sağlayan etkin pişmanlık hükümlerine de yer verildiği  hatırlatıldı.

Gerekçede, "Dolayısıyla kurala konu suç yönünden kanunda bir bütün  olarak ulaşılmak istenen amaç ve araç arasında makul bir denge gözetildiği  anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında  düzenlediği itiraz konusu kural ölçülülük ilkesine aykırı değildir." tespiti  yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:05
  1. Erzurum
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. cezaevi

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