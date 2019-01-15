Cezaevinden firar edenlere verilecek ceza

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, cezaevinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören kanun hükmünü Anayasaya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, Erzurum'da açık cezaevinden kaçan bir hükümlü hakkında kamu davası açıldı.

Davaya bakan Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi, davada uygulanan Türk Ceza Kanunu'nun, cezaevinden kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngören 292. maddesinin 1 numaralı fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, hangi fiillerin suç olarak düzenleneceği konusunun Anayasaya aykırı olmamak kaydıyla suç politikasına ilişkin bir mesele olduğu belirtildi.

İtiraz konusu kuralın öngördüğü ceza yaptırımının, devletin adli yargı fonksiyonlarını cezaların infazı ile ulaşılmak istenen amaçlar çerçevesinde yerine getirebilmesini, ceza infaz sisteminin etkin biçimde işlemesini, suçların ve suçluların takibinin temin edilmesini sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Gerekçede, kanun koyucunun bu amaçlara ulaşmak için hükümlünün kaçma fiiline hapis öngörmesinin elverişsiz ve gereksiz olduğunun söylenemeyeceği ifade edildi.

Kaçma fiilinin cebir ve tehditle ya da silahla gerçekleştirilmesinin cezanın artırılmasına neden olan nitelikli haller olarak düzenlendiği aktarılan gerekçede, yine düzenlemede, bu suç için hükümlünün ceza infaz kurumundan kaçtıktan belli bir süre içerisinde kendiliğinden teslim olması halinde cezanın indirilmesine imkan sağlayan etkin pişmanlık hükümlerine de yer verildiği hatırlatıldı.

Gerekçede, "Dolayısıyla kurala konu suç yönünden kanunda bir bütün olarak ulaşılmak istenen amaç ve araç arasında makul bir denge gözetildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında düzenlediği itiraz konusu kural ölçülülük ilkesine aykırı değildir." tespiti yapıldı.