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Cezaevinden firar eden ’çığlık’ maskeli cinayet hükümlüsü yakalandı

Manisa’da 2010 yılında bir taksiciyi vahşice öldüren ve Rize’de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

26 Şubat 2019 Salı 13:45
Cezaevinden firar eden ’çığlık’ maskeli cinayet hükümlüsü yakalandı

Manisa’da 2010 yılında bir taksiciyi vahşice öldüren ve Rize’de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden hükümlü, Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, sokak üzerinde hareketlerinden şüphelendiği M.I. (25) isimli şahsı takibe aldı. Jandarmayı fark etmesi üzerine kaçmaya başlayan M.I. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Kimlik sorgusunda şahsın "kasten öldürme ve tutuklu hükümlünün kaçması" suçundan arandığı tespit edildi. Tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere açık cezaevinden izne ayrıldığı sonrasında da firar ettiği tespit edilen şahsın, 29 Aralık 2010 tarihinde Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi’nde taksici Şahabettin Ercan’ı (57), vahşice öldüren ve takside bulunan "çığlık" maskesinin barkodundan yola çıkılarak yapılan teknik takip sonucu yakalanan M.I. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan hükümlü daha sonra cezaevine teslim edildi.



Olayın geçmişi


29 Aralık 2010 tarihinde taksici Şahabettin Ercan, Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay günü takside bırakılan çığlık maskesinin barkod numarasından İzmir Kemeraltı’nda bir mağazaya ulaştı. Bu mağazadan 20 adet maskenin Manisa’daki bir mağazaya satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki mağazadan eski garaj istikametine olan şehir polis kameralarını ve dükkanların güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek 2 zanlıyı tespit etti. 2 şahsın kimliklerini İl Jandarma Alay Komutanlığına bildiren asayiş şubesi ekipleri, Karaağaçlı Mahallesi’nde ikamet eden M.I. ve Y.E. adlı iki zanlıyı yakaladı. Yapılan yargılamanın ardından şüpheliler cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:45
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