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Cezaevinden çıktı 5 kişiyi öldürdü

İstanbul’da bir süre önce cezaevinde çıkan Şinasi Gürkan, 3 farkı adreste 2’si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 11:07
Cezaevinden çıktı 5 kişiyi öldürdü

İstatnbul’da bir süre önce cezaevinde çıkan Şinasi Gürkan, 3 farkı adreste 2’si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan Gürkan’ın kan dondurucu cinayetleri miras yüzünden işlediği öğrenildi.

 

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt, Süleymaniye Mahallesi’nde dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana giden Şinasi Gürkan, Göksel Gürkan(22) ve Gökmen Gürkan(16) yaşındaki öz oğullarını silahla öldürdü. Apartmandan yükselen silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşlar Şinasi Gürkan’ın kaçtığını gördü. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Oğullarını öldürerek kaçan katil babanın ikinci adresi kardeşi oldu.

 

Avcılar, Tahtakale Mahallesi’nde oturan kardeşi Mühendis Gürkan’ı da silahla öldüren zanlı, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından polis ekipleri alarma geçti. Şüphelinin eşkal bilgileri ekiplerle paylaşılarak harekete geçildi. Çalışmalar sırasında Başakşehir’de bir otomobile silahlı saldırının düzenlendiği ihbarını alan ekipler adrese doğru yola çıktı. Olay yerine giden ekipler Alihan Tiz ve Erdal Tiz isimli şahıslar kanlar içinde otomobilde olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Erdal Tiz’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Alihan Tiz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Alihan Tiz’in Şinasi Gürkan’ın bacanağı, Erdal Tiz’inde onun oğlu olduğu ortaya çıktı. Kanlı saldırıyı Şinasi Gürkan’ın gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

 

- Şüpheli özel harekat polislerinin desteğiyle Şişli’de yakalandı

 

İstanbul’un üç farklı ilçesinde 5 kişiyi öldürerek kayıplara karışan Şinasi Gürkan’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ve ilçe ekipleri şüphelinin işlediği cinayetlerin ardından kaçarak Şişli’de bir adreste saklandığını tespit etti. Bu bilgi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. Cinayet Büro Amirliği’nün yürüttüğü operasyona ilçe ekipleri ve özel timler destek verdi. Şüpheli düzenlenen operasyon sonucunda saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

 

- Cinayetleri ‘miras davası’ yüzünden işledim

 

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin suçunu kabul ettiği belirtildi. İfadesi alınan Şinasi Gürkan’ın,’’ Miras davası vardı aramızda. Bu sebeple problemler yaşıyorduk. 6 ay önce cezaevinden çıktım. Problemler devam ediyordu. Ayrıca 15 sene önce öldürülen kardeşimin sorumluluğunu bana yüklüyorlardı. Bunun üzerine cinayetleri işledim’’ dediği öğrenildi.

 

Şüphelinin kaçışına ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:07
  1. İstanbul
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