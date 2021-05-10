  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çek ibrazını yasaklayan madde düzeltiliyor
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!
Köy muhtarından takdir toplayan hareket
Şoke eden olay! Başkasını iş yerini zorla açıp satış yaptı
Oruç Cezaevindekilere fitre verilir mi? Mahkumlara fitre geçer mi?
Oruç

Cezaevindekilere fitre verilir mi? Mahkumlara fitre geçer mi?

Fitre kime verilir, fitre kime verilmez? soruları Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde sorulmakta. Fitre ya da fıtır sadakası, Ramazan ayına kavuşup da farz olan oruç ibadetini yerine getirmenin bir şükrü olarak bayram namazı öncesi Müslümanlara verilen vacip bir sadakadır. Peki bir yakını cezaevinde bu kişiye fitre erir mi? Cezaevindekilere fitre verir mi? Mahkumlara fitre geçer mi? Eşi cezaevine düşmüş birine fitre geçer mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:01:00 - 2021-05-10 17:09:44
Cezaevindekilere fitre verilir mi? Mahkumlara fitre geçer mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında fitre miktarını 28 TL olarak belirledi. Fitre nedir? fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Cezaevindekilere fitre verir mi?

Cezaevindeki bir kişiye fitre vermekte herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu kişinin fitre alması caiz olan sekiz gruptan birine dâhil olması şarttır. Eşi cezaevinde olana fitre verilir mi? Bir insanın eşinin cezaevinde olması fakir olmasını gerektirmez. Zekat ise fakire verilir. Eşi cezaevinde ve kendisi de fakir ise o kişiye zekatta fitre de verilir.

Fitre kime verilir?

Fitre sekiz grup kimseye verilebilir. Sadaka-i fıtrın rüknü, onu ehline vermektir. Zekat kimlere verilirse sadaka-i fıtırda onlara verilir. 

Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:

a) Fakirlere,

b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,

c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,

d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,

e) Kölelere,

f) Borçlulara.

g) Allah yolunda savaşanlara,

h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadirov'dan İsrail açıklaması
Dünya

Kadirov'dan İsrail açıklaması

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Medya

Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu

TRT’nin Masumlar Apartmanı dizisi 33. yeni bölümüyle heyecanla beklenirken ayrıntılar da geldi.
Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz
Gündem

Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin Kıbrıs'ı bizden koparmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay