Cezaevindekilere fitre verilir mi? Mahkumlara fitre geçer mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında fitre miktarını 28 TL olarak belirledi. Fitre nedir? fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Cezaevindekilere fitre verir mi?

Cezaevindeki bir kişiye fitre vermekte herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu kişinin fitre alması caiz olan sekiz gruptan birine dâhil olması şarttır. Eşi cezaevinde olana fitre verilir mi? Bir insanın eşinin cezaevinde olması fakir olmasını gerektirmez. Zekat ise fakire verilir. Eşi cezaevinde ve kendisi de fakir ise o kişiye zekatta fitre de verilir.

Fitre kime verilir?

Fitre sekiz grup kimseye verilebilir. Sadaka-i fıtrın rüknü, onu ehline vermektir. Zekat kimlere verilirse sadaka-i fıtırda onlara verilir.

Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:

a) Fakirlere,

b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,

c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,

d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,

e) Kölelere,

f) Borçlulara.

g) Allah yolunda savaşanlara,

h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60)