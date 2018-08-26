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Aftan kimler yararlanacak? Cezaevindekilere afta flaş gelişme

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri döneminde MHP'nin seçim vaadleri arasında bulunan af konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. MHP geçmişte çıkarılan af maddelerini de inceleyip 8 maddelik oluşan affın taslağı hazırlandı. MHP'nin hazırladığı yeni af taslağında aftan kimlerin yararlanacağı ve kimlerin yararlanamayacağı kesin olarak belirlendi. İşte MHP'nin cezaevindeki mahkumlara yönelik af taslağı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:52
Aftan kimler yararlanacak? Cezaevindekilere afta flaş gelişme

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri döneminde MHP'nin seçim vaadleri arasında bulunan af konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. MHP geçmişte çıkarılan af maddelerini de inceleyip 8 maddelik oluşan affın taslağı hazırlandı. MHP'nin hazırladığı yeni af taslağında aftan kimlerin yararlanacağı ve kimlerin yararlanamayacağı kesin olarak belirlendi. İşte MHP'nin cezaevindeki mahkumlara yönelik af taslağı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçim beyannamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme taşıdığı tüm vaatlerin MHP olarak arkasında durduklarını  söyleyerek, “Peyderyep bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır.  Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz” açıklamasında bulundu.

MHP AF TEKLİFİNİ EKİM'DE MECLİS'E SUNACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.

AF KİMLERİ KAPSAMIYOR

MHP'nin, seçim vaatleri arasında yer alan ve "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona geldi. Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:52
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