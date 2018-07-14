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Cezaevindekiler için af yasası! MHP af konusunda kolları sıvıyor

MHP lideri Bahçeli 24 Haziran seçimleri öncesinde sürdürdüğü af çıkışını seçimler sonrasında da sürdürüyor. Devlet Bahçeli, yeni yasama yılında af konusunda Meclis'e yasa teklifi vereceklerini açıkladı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:33
Cezaevindekiler için af yasası! MHP af konusunda kolları sıvıyor

MHP lideri Bahçeli 24 Haziran seçimleri öncesinde sürdürdüğü af çıkışını seçimler sonrasında da sürdürüyor. Devlet Bahçeli, yeni yasama yılında af konusunda Meclis'e yasa teklifi vereceklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, seçim vaatleri arasında bulunan ve parti seçim beyannamesinde de yer alan af konusunda son dakika açıklamalarda bulunu. Bahçeli yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte af konusunda yasa teklifi yerileceğini söyledi. İşte Bahçeli’nin OHAL ve af konusundaki o açıklaması: Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Meclis'te yasama çalışamaları başladığında arkadaşlarımız teklifini sunacaktır. OHAL ayın 18'i itibariyle son buluyor. Yeni bir yasa gündeme getiriliyor, Böyle bir yasa Meclis'e geldiğinde MHP gereğini yapacaktır. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Af çıkarılmasıyla ilgili vaat ve sözümüzü seçim beyannamemize de aldık. Bu duruşumuzdan geri adımımız düşünülemez" demişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin af çıkışına "gündemlerinde af olmadığını" açıklamıştı. Yeni dönem yasama yılında MHP'nin af konusunda vereceği yasa teklifine AK Parti'nin nasıl karşılık vereceği merak konusu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:33
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  2. 2018 de af
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  8. af çıkma ihtimali
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