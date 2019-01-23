Cezaevindeki tutukluya hırsızlıktan işlem yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de iki ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişinin Ankara’da tutuklu olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, 21 Aralık’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iki araçtan 4 gün arayla hırsızlık yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelinin O.T. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine O.T. hakkında araştırma yapan ekipler, şüphelinin 14 Ocak’ta Ankara’da başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığını ve cezaevinde olduğunu belirledi. O.T. hakkında Nevşehir'de işlediği suçlardan dolayı da adli işlem yapıldığı öğrenildi.



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