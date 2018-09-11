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Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı'nın eşi vefat etti

Cezaevinde bulunan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Londra'da kanser tedavisi gören eşi Gülsüm Navaz vefat etti.

11 Eylül 2018 Salı 15:02
Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı'nın eşi vefat etti

Navaz Şerif'in kardeşi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, Londra'daki Harley Street Hastanesi'nde bir yıldır lenf kanseri tedavisi gören Begüm Gülsüm Navaz'ın öldüğünü açıkladı.

Navaz, kalp ve akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle dün gece yaşam destek ünitesine alınmıştı.

Haziran ayında durumu ağırlaşan Navaz'ın kapanan bilinci, Londra'da bulunan eşi ve kızı Meryem'in kendilerine verilen hapis cezasını çekmek için Pakistan'a dönmelerinden bir gün sonra açılmıştı.

Navaz Şerif ile 46 yıldır evli, 4 çocuk sahibi Navaz, Pervez Müşerref'in darbeyle devirdiği eşinin serbest bırakılması için kampanya başlatmıştı.

Navaz'ın cenazesi Pakistan'da cuma günü defnedilecek.

Pakistan medyası, Navaz Şerif ve ve kızı Meryem'e cenazeye katılmaları için 5 saat izin verildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:02
  1. eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif
  2. Gülsüm Navaz
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