Cezaevinde "semazen" grubukurdular! Ayakta alkışlandılar



E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çeşitli suçlardan bulunan 14 hükümlü ve tutuklu, semazen hocası İsmet Bal tarafından eğitim aldı. Yaklaşık 7 ay süren eğitimi tamamlayan hükümlü ve tutuklular tarafından 'Hakka Vuslat' isimli bir semazen grubu kuruldu. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'ndeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu'nda ilk kez sahneye çıkan hükümlü ve tutuklular, semazen gösterisi sundu.

Gösteriye Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleri, ceza infaz kurumu çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.



Mevlana'nın sözlerinden ve yazılarından oluşan şiir dinletisi de yapan semazenlerin gösterisi beğenildi. Yaklaşık 1 saat süren gösteri sonunda Türk bayrağı açan semazenler, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteri sonunda, etkinliğe katılan tüm misafirler, hükümlü ve tutuklularla tokalaşıp, onları tebrik etti.