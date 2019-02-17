Cezaevinde mahkumlar hem meslek öğreniyor hem para kazanıyor

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla kurulan tekstil atölyesinde çalışan mahkumlar, hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Mahkumların ürettikleri ürünler ise Türkiye’nin bütün illerine pazarlanıyor.

Mahkumlar, Kastamonu Halk Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Cezaevi Müdürlüğü tarafından yılın belli dönemlerinde açılan meslek edindirme kurslarına katılıyor. Cezaevinde oluşturulan tekstil atölyelerinde çalışabilecek düzeye getirilen mahkumlar, sipariş üzerine üretim yapılan atölyede meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı da buluyor.

Kastamonu Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan, atölyenin İş Yurtları Kurumu bünyesinde açıldığını belirterek, iki ayrı tekstil atölyesinde 85 hükümlünün çalıştığını kaydetti. Çalışkan, “Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerimize iş ve meslek öğretmek amacıyla tekstil atölyesini kurduk. Bulunduğumuz atölyede şuanda 24 hükümlümüzü istihdam ediyoruz. Bu hükümlülerimizin boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğrenmelerini sağlayıp, faydalı bireyler olarak tekrar topluma kazandırmaktayız” dedi.

Ürünleri müteahhit firma adına ürettiklerini anlatan Çalışkan, “Bizim gayemiz mevcut atölyelerimize ilave bir tekstil atölyesi kurmaktır. Ondan sonra yaklaşık 80 hükümlü ilave atölyede çalışabilecektir. Biz firma adına üretim yaparken pazarlamayı kendileri gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Açtıkları atölye ve kurslarda mahkumları meslek sahibi yaptıklarını vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

“Amacımız mahkumların öncelikle iş ve meslek edinmesi. İş ve mesleği olmayanların burada meslek öğrenip cezaevinden çıktıktan sonra mesleğini yapabilmesini istiyoruz. Aynı zamanda birçok hükümlü girişimcilik kurslarına katılarak sertifikasını aldı. Bunların birçoğu çıktıktan sonra da kendi işini kurabilecek konuma geldi. Burada bu işi öğrenenler Kastamonu’daki tekstil firmalarında çalışabilecek kapasiteye geldiler. Onlar da dışarı çıktıklarında iş sahibi olabileceklerdir.”

Açılan atölyelerde çalışan mahkumların meslek öğrenmelerinin yanı sıra gelir de elde ettiğine işaret eden Çalışkan, “İş Yurtları Yüksek Kurulu tarafından tespit edilen ücretler hükümlülerimize düzenli olarak ödenmektedir. Hükümlülerimiz de bu sayede kendi hayatlarını idame ettirirken ailelerine yük olmaktan çıkmaktalar” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde tekstil atölyesinde çalışan mahkumlardan M.Ç., yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu söyledi. Cezaevinde kaldığı sürece canının sıkıldığını belirten M.Ç, “Böyle bir çalışma olduğunu duydum ve başvurdum. Çalışarak hem vakit geçiriyorum hem de cebimize biraz para giriyor. Hırka, eşofman altı, gömlek dikiyoruz. İşimizden oldukça memnunum. Bu şekilde iş sahibi olduk” şeklinde konuştu.