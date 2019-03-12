Cezaevinde mahkumlar arasında kavga: 1 ölü
Çorum'da cezaevinde kalan 26 yaşındaki hükümlü, aynı koğuşta tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü12 Mart 2019 Salı 12:13
ÇORUM (AA) - Çorum'da cezaevinde kalan bir hükümlü, tartıştığı 2 mahkum tarafından öldürüldü.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, saat 04.00 sıralarında Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T'nin (26), aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. (36) ve Ç.Y. (25) tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, F.T'nin otopsi işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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