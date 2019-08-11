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Cezaevinde kurban kesimi

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde eğitim verilen hükümlüler tarafından yetiştirilen kurbanlıkların kesimi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapıldı

11 Ağustos 2019 Pazar 12:24
Cezaevinde kurban kesimi

ANKARA (AA) - Cezaevinde hükümlülerce yetiştirilen kurbanlıkların kesimi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde eğitim verilen hükümlüler tarafından Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde yetiştirilen ve Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda satışa sunulan kurbanlıklar, bayramın ilk gününde yapılan kesimle sahiplerine teslim edildi.

Kurban kesim organizasyonu sorumlusu ve İşyurtları Hakimi Erkan Ataklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 yıldır yapılarak gelenekselleşen kurban satış ve kesim organizasyonunda hükümlülere hayvan yetiştiriciliği ve kasaplık eğitimlerinin verildiğini ve bunun Adalet Bakanlığı mensupları ile hükümlüler açısından önemli bir sosyal faaliyet olduğunu söyledi.

Kurban organizasyonunun bu yıl Ankara, Niğde, Narman, Dalaman, Foça ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlüklerinde gerçekleştirildiğini belirten Ataklı, Ankara'daki organizasyonda 150 personel ile 200 hükümlünün görev aldığını ifade etti.

Ankara Açık İnfaz Kurumu Şaşmaz Yerleşkesindeki kurban kesimi ve satışı için bu yıl 190 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvanın kesilmesinin planlandığını ifade eden Ataklı, sürecin en başından beri veteriner hekimlerce takip edildiğini vurguladı.

Ataklı, iş güvenliği önlemlerinin de alındığına dikkati çekerek, "Yaklaşık iki haftadır çalışmalar devam ediyor. Şu an belki de hem iş güvenliği hem de kesim kalitesi açısından Türkiye'de en profesyonel kesimin yapıldığı yerlerden birindesiniz. Her türlü güvenlik, denetim, kontrol sağlanıyor. Buradaki personellerin tamamının can sağlığından birinci derecede sorumluyuz. Dolayısıyla her şey çok sistematik ve İslami usullere göre kesiliyor." dedi.

Ataklı, bu organizasyonun birinci amacının hükümlü ve tutukluların meslek edinerek iş sahibi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Burada tahliye olacaklar var ve tahliye olduklarında iş bulma olanakları çok yüksek. Çünkü kasaplık mesleği şu an revaçta ve ihtiyaç duyulan bir iş kolu. Biz, onlara mesleki eğitimlerini veriyoruz. Toplumla kaynaşmış oluyorlar ve böylece dışarı çıktıklarında toplumdan çok ayrı olmuyorlar." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:24
  1. Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu
  2. cezaevinde kurban kesimi

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