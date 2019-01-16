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Cezaevinde de telefonla dolandırıcılıktan vazgeçmedi

Sinop'ta bulunduğu açık cezaevinden telefonla aradığı kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle bir hükümlü hakkında soruşturma başlatıldı- Dolandırıcılık iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:56
Cezaevinde de telefonla dolandırıcılıktan vazgeçmedi

TOKAT (AA) - Sinop'ta bulunduğu cezaevinden telefonla bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hükümlü M.V hakkında soruşturma başlatıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "dolandırıcılık" suçundan Sinop'taki açık cezaevinde hükümlü bulunan M.V. (47), telefonla Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde hayvancılıkla uğraşan D.K'yı (50) aradı.

Kendisini Erbaa'da görev yapan bir doktor olarak tanıtan M.V, parasını sonra vermek şartıyla iki günde 9 keçi istedi. Bunun üzerine D.K, keçileri şüphelinin yönlendirdiği kişilere teslim etti.

M.V'nin 6 keçi daha istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan D.K, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, dolandırıcılık olayına karışan ve keçileri teslim alan G.E, Ö.İ. ve H.G, Tokat'ta yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sinop'taki cezaevinde hükümlü bulunan M.V. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Jandarma tarafından bulunan 9 keçi, D.K'ya teslim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:56
  1. dolandırıcılık
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