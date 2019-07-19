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Cezaevinde de rahat durmadı! Hücre cezasına çarptırıldı

15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz, cezaevinde örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:14
Cezaevinde de rahat durmadı! Hücre cezasına çarptırıldı

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme attı.

Bu sırada eski binbaşı Fatih Çolak ve astsubay Hamit Çıplak, önlerine düşen mektubu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, mektuba el koyarak tutanak tuttu.

Sivil imam Batmaz tarafından FETÖ elebaşı Gülen'e yazıldığı tespit edilen mektupta, "Muhterem efendim, ABD'den gelen heyetle alakalı bir arzda bulunmak istiyorum." ifadesi dikkati çekti.

Batmaz, mektubunda örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi.

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'i tanıyor musun? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Tanımıyorum. Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Sivil imam Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubun sonunda "Efendim, basında terörün finansmanı ile alakalı haberler gerçek dışı. Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum." ifadesi yer aldı.

Tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Kemal Batmaz hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Batmaz, mektupta yazılanları daha önce mahkemedeki savunmasında dile getirdiğini öne sürerek, bunların herkese mal olmuş bilgiler olduğunu savundu.

Duruşma salonunda ele geçirilen metinde değişiklik yapılmış olabileceğini ileri süren Batmaz, yazının başına "Muhterem efendim", sonuna da "Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum" cümlelerinin başkaları tarafından eklendiğini iddia etti.

Cezaevi Disiplin Kurulunun soruşturması sonucunda "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçunu işlediği belirlenen Kemal Batmaz, 19 gün hücre cezasına çarptırıldı. Batmaz, cezaya karşı Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

Cezaevinde de faaliyetlerine devam etti

İnfaz Hakimliği, konunun aydınlatılması ve yazının kime ait olduğunun tespiti için Batmaz'ın el yazısı örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi. İncelemeler sonucu mektubun baştan sona Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu tespit edildi.

İtiraza ilişkin kararda, Adli Tıp Kurumundan gelen raporla değerlendirildiğinde sanık hakkındaki uygulamanın ceza infaz kurumu kurallarına uygun olduğu kaydedildi.

Batmaz'ın eylemlerinden ötürü pişman olmadığı, cezaevinde terör örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetini sürdürdüğü belirtilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu:

"Tutuklunun örgüt içindeki konumunun üst düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Mektup, tutuklulunun Türk ve ABD yetkilileriyle görüşmesi sonrasında muhtemelen örgütün duyacağı rahatsızlığı gidermeye yöneliktir. Kemal Batmaz, mektubunda olayları safahatıyla anlatırken örgütü satmadığını, sadık olduğunu ifade etmekte ve bağlılığını bildirmektedir.

Yargılama safahatında alınan Adli Tıp Kurulu raporuyla da yazının Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu ispatlandığından, FETÖ'nün halen Fetullah Gülen tarafından yönetildiğine dair Türkiye Cumhuriyeti'nin tezi ispatlanmıştır."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:14
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. fetö
  4. kemal batmaz

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  • KANUNİKANUNİ5 dk önce
    BUNLARA KAĞIT KALEM VERENİ BULMAK LAZIM !!!
  • Hüseyin Hüseyin 7 dk önce
    Nasıl yanı bu it ilk gün den beri hücrede degilmi idi , tuuuu yazık . Demek bu hainlerevermediğimiz cezalar yüzün den piyasa ve iklimler bu halde , ahhh Abdül Hamid Han Dedem ahhh .
  • Dadaş 25Dadaş 259 dk önce
    Akılını kiraya veren mahluklar.Allah sizleri.bildiği gibi yapsın.Sizlere müslüman diyenlerin akılına şaşarım.Ey gidi zavalı mahluklar
  • salimsalim22 dk önce
    hepsini tek küçük odalı hücreye konmali yoksa bunlar adam olmaz
  • hizipsavarhizipsavar22 dk önce
    ... nasıl bir kandır nasıl bir hainliktir. yobazlıktır. Hz. Peygamber sav varken kuranıkerim varken sünetler varken Yüce yaratıcıya cenabı hakka c.c. değilde kula tapıyorlar jemde kendi milletin ekurşun sıkan bir haine. ulan hiç mi adam yok içinizde birinizi kafasını kesse de bu millet rahat etse.
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu26 dk önce
    15 temmuzda dipçiği ağzına sokup boş bırakılmasa idi ağzı boş kalmaz konuşamazdı. Adalet ceza bu konularda isviçreden çok gerilerdeyiz çook
  • levent vurallevent vural31 dk önce
    ulan hem tanimiyorum diyorsun hemde onlar kimseyi inciltmeyi dusunmezler, bu hakimler de bir alem. desene ne yalan soyluyorsun, yalan ifade vermek ne demek bir ogrensinler. bir yalanini yakladinmi bitmistir o is. su idam gelsin belki mertce dogruyu soylerler bakarlar ki olecekler
  • nefesini kesinnefesini kesin38 dk önce
    bu hala yasiyor mu? basina neden bi kaza gelmiyor, nefesi kesilmiyor?
  • adamin biriadamin biri41 dk önce
    E adamin asil hakki olani vermezsen boyle ugrasirsin.

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