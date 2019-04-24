Cezaevinde çıkan arbedede mahkumlar 2 infaz koruma memurunu yaraladı Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde bulunan cezaevinde çıkan arbedede mahkumlar 2 infaz koruma memurunu yaraladı.

Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde bulunan cezaevinde çıkan arbedede mahkumlar 2 infaz koruma memurunu yaraladı.



Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkumlar ile infaz koruma memurları arasında yaşanan arbedede Beytullah E. (33) kesici aletle omzundan, Sait M. (52) ise yüzünden yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 infaz koruma memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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