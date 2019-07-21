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Cezaevinde 70 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

Adana’da Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir suçtan hükümlü olarak bulunan 70 yaşındaki Sadık Şehidoğlu, ilk üniversiteyi bitirmesinin ardından 47 yıl sonra devletin sağladığı imkanlarla cezaevinde ikinci üniversiteyi bitirip diplomasını aldı.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:24
Cezaevinde 70 yaşında ikinci üniversiteyi bitirdi

Adana’da Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir suçtan hükümlü olarak bulunan 70 yaşındaki Sadık Şehidoğlu, ilk üniversiteyi bitirmesinin ardından 47 yıl sonra devletin sağladığı imkanlarla cezaevinde ikinci üniversiteyi bitirip diplomasını aldı. Hükümlülere örnek olan Sadık Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde bulunmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün” dedi.


4 çocuk babası Sadık Şehidoğlu, yatılı olarak ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra edebiyat bölümü istemesine rağmen öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni kazandı. 1972 yılından üniversiteden mezun olup Maliye Bakanlığında 30 yıl boyunca çeşitli görevlerde çalışan ve daire başkanı olarak emekli olan Şehidoğlu, karıştığı bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna 2015’te gelen hükümlü, aynı yıl, içinde ukde kalan bölümü bitirmek için yeniden üniversite sınavına girdi. Cezaevindeyken hem Başsavcılığın hem de cezaevi idaresinin desteğiyle sınava çalışan Sadık Şehidoğlu, 66 yaşındayken çocukluktan beri hayali olan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. Üniversite öğretimi boyunca ders saatlerine göre cezaevinden izinli çıkan hükümlü, bütünlemeye dahi kalmadan 4 yılda mezun oldu. İkinci üniversiteyi 70 yaşında bitiren Şehidoğlu, mezuniyet töreninde çocukları ve torunlarıyla kep atma mutluluğunu yaşadı.



En çok kitap okuyan hükümlü oldu


Adana’dan önce bulunduğu cezaevinde ‘en çok kitap okuyan hükümlü’ olarak ödüllendirilen Sadık Şehidoğlu, cezasının kalan kısmını Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında çekiyor. Cezaevindeki aldığı eğitimle yaptığı yağlı boya resimleri birçok yerde sergilenen ve dört duvar arasını fırsata çevirerek kurslara katılıp sürekli kendisini geliştiren Şehidoğlu, diğer hükümlülere de örnek oluyor. Hükümlülere umutlarını kaybetmemelerini ve eğitime yönelerek tahliye olduktan sonra suçtan uzak kalmalarını tavsiye eden Şehidoğlu, “Mahkum olmak dünyanın sonu değil. Cezaevinde olmak dezavantaj olabilir ama devletimizin sağladığı imkanları değerlendirip okumak, meslek sahibi olmak ve tahliye olunca kimseye muhtaç olmadan suçtan uzak durarak yaşayabilmek mümkün. Bu düşünceye göre hareket ederseniz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının tüm birimleri ve yetkilileri elinizden tutarak mümkün olan her türlü desteği sağlıyorlar, ilkokuldan üniversiteye okuma arzusu içinde olan herkese yardımcı oluyor. Cezaevindeki eğitim hayatım boyunca destek olan Başsavcılığımıza, cezaevi idaresine ve Adalet Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak da, hükümlülere kendilerini geliştirmeleri amacıyla infazları süresince destek verdiklerini belirterek, “Devletimizin sağladığı imkanlarla, büyük bir azim örneği gösterip cezaevinde ikinci üniversiteyi bitiren ve tüm hükümlülerimize örnek olan Sadık Şehidoğlu’nu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:24
  1. kitap
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