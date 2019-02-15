Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı Kırklareli’de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

Kırklareli’de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Babaeski A3 Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.H. isimli şahsı ziyarete gelen B.G. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada B.G.’nin, üzerindeki 6 gram kubar esrarı cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.