Cezaevi sakinleri özel çocuklar için ter döktü

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, mobilya atölyesinde zihinsel ve bedensel engelli çocuklar için ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında zihinsel ve bedensel engelliler için 30 grup eğitim malzemesinin yapılması için protokol imzalandı.

Protokolün ardından altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesindeki mobilya atölyesinde hükümlüler, zihinsel ve bedensel engelliler için eğitim malzemeleri yapmaya başladı.

Bu kapsamda, 6 ay süren yoğun çalışmayla matematik çubukları, beceri tablası, denge seti, kavramlar seti, eşleştirme kutusu, dört parçalı puzzle, desen eşleme, iki parçalı puzzle gibi 5 milyon 400 parçadan oluşan 70 bin 400 adet eğitim malzemesi üretildi.

Tamamen doğal, insan sağlığına zararı olmayan malzemeler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere depoya kaldırıldı.

-Hükümlülere gelir sağlanıyor

Bolu Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Necati Uyanık, üretimin tamamlanması dolayısıyla çalışmada görev alan mahkumlar için kokteyl düzenledi.

Uyanık, yaptığı açıklamada, temel amaçlarının, hükümlülere meslek edindirmek ve var olan mesleklerini eğitimlerle sürdürüp, tahliye edildikten sonra topluma faydalı birer birey kazandırmak olduğunu belirtti.

Hükümlülerin, usta, kalfa ve çırak düzeyinde yetişecekleri, günlük ücret alabilecekleri ve kurumdan çıktıklarında meslek sahibi olabilecekleri şekilde çalıştıklarını anlatan Uyanık, "Hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışından kar elde edilmesi durumunda da gündelik ücretin yarısı oranında kar payı ödenmesi ayrıca meslek hastalıkları ve kaza sigortaları yapılması suretiyle hükümlülerin topluma kazandırılması yönünde önemli adımlar atıldı." dedi.

Uyanık, mahkumların, İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde bulunan mobilya, sedef, unlu mamuller, park-bahçe mobilyaları ve demir atölyesinde üretim yapmanın yanı sıra, Bolu Adliyesi ile Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde çay ocakları ile temizlik işlerinde çalıştığını söyledi.

Mahkumların yaptıkları bu işler esnasında aynı zamanda sigortalandığını dile getiren Uyanık, şunları kaydetti:

"Mahkumlardan 279'u sigortalı olarak çalıştırılmaktadır. Bunların dışında ayrıca genel bütçe temizlik iç hizmetlerinde ve kampüs içerisinde 2 bin 500 kişilik yemek yapılan mutfakta 40 hükümlümüz günlük ücretle çalışmaktadır. Bolu İş Yurdu Müdürlüğümüz mobilya atölyesinde kamu kurumlarının büro mobilya ihtiyacı üretilmekte olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezi, Ankara İcra Daireleri, Bolu'da 750 öğrenci kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’nin tüm mobilyaları, mobilya atölyemizde imal edilmiştir."

Uyanık, 6 ay boyunca yoğun şekilde çalışan mahkumlara teşekkür ederek, "Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğümüz mobilya atölyesinde, 10 personel ve 80 hükümlümüzle 'Özel Eğitim Materyalleri Üretim Projesi'ni günde çift vardiya çalışarak, eğitim malzemelerinin üretim aşamasında sona gelinmiştir. Yaklaşık 5 milyon 400 bin parçadan oluşan, 70 bin 400 adet özel eğitim malzemesinin üretimi tamamlandı." diye konuştu.



