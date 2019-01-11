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Cezaevi personelinden kan bağışı kampanyasına destek

Iğdır'da görev yapan infaz koruma memurları ve cezaevi personeli, Türk Kızılayının başlattığı kan bağış kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu

11 Ocak 2019 Cuma 14:10
Cezaevi personelinden kan bağışı kampanyasına destek

IĞDIR (AA) - Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurları ve personel, Türk Kızılayının ülke genelinde başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayının, Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda yer alan kan bağışı aracına gelen Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 20 infaz koruma memurunun yanı sıra cezaevi personeli, kan verdi.

Cezaevi müdürü İlhan Girgin, kan bağışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyası yürüttüğünü hatırlatarak, kendilerinin de buna destek olmak istediklerini aktardı.

Girgin, kampanyaya cezaevlerinde görevli personelin de destek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayı yetkililerinin, ülke genelinde günlük alınması gereken 9 bin ünite kan sayısının 7 bin üniteye düştüğünü, vatandaşların kan vermek için biraz daha duyarlı olması gerektiğini söylemesi üzerine biz de ceza infaz kurumu olarak sürekli kan veriyoruz, fakat bugün bu çağrıya destek vermek için kan bağışında bulunduk. Bir nebze de olsa bu kampanya katkımız olmuşsa bu bizi mutlu eder."

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:10
  1. ığdır

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