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Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı

Malatya'da cezaevinden 3 yıl önce firar eden ve sonrasında 6 ayrı suça karışan cezaevi firarisi jandarmanın sıkı teknik takibi sonucu kamyonet kasasında yakalandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:48
Cezaevi kaçkını kamyonette yakalandı

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve aranan Kasım U.'yu saklandığı kamyon kasasındaki gizli bölmeden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 210 gram esrar ele geçirildi. Cezaevi firarisi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:48
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