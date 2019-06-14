Cezaevi firarisinin uyuşturucu satarken yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi gözaltına alındı. Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen H.Y'nin uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakaladığı bildirildi. H.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



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