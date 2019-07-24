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Cezaevi firarisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda cezaevi firarisi 1 kişi ile aranan 1 kişi yakalandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
Cezaevi firarisi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda cezaevi firarisi 1 kişi ile aranan 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, kent genelinde yaptıkları çalışmada, 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan Y.Y. ve aranması bulunan A.Y. isimli şahısları yakaladı.


Aynı operasyonlarda toplamda 164 adet exacty hap ve 138.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Z.Y. ve N.Y.uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
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