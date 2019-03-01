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Cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi park polisinin takibi sonucu yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 21:16
Cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi park polisinin takibi sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Polisi ekibi Şeyh Adil Mahallesi’nde ’dur’ ikazına uymayan bir otomobili kovalamaca sonrası yakaladı. Durdurulan otomobilin şoförü İlyas A. (39) koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu kaçan şahıs polis ekipleri tarafından nefes kesen takiple yakalandı. Şüpheli şahsın cezaevi firarisi olduğu ve evden hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen cezaevi firarisi gözaltına alındı. Ayrıca otomobilin muayenesi ve sigortası olmadığı için gerekli işlemler yapıldı. Otomobilde bulunan 3 şahsa çevreyi rahatsızlıktan dolayı idari işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:16
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