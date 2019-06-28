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Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Antalya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, cezaevi firarisi ve cinayet suçundan aranan uyuşturucu satıcıları tutuklandı.

28 Haziran 2019 Cuma 13:33
Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Antalya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, cezaevi firarisi ve cinayet suçundan aranan uyuşturucu satıcıları tutuklandı.


Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda Karacalar Mahallesi’nde O.S., L.K., M.K. ve S.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheliler yapılan takip sonucu bir araçta yakalandı. Araçta ve ev aramasında 12 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, tabancaya ait 15 adet 9 mm fişek, pompalı av tüfeğine ait 20 adet fişek, suç geliri 300 euro, 200 dolar ve 2 bin 350 TL para ele geçirildi.


Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. L.K. isimli şüpheli serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.K., cinayet suçundan arandığı tespit edilen S.Y. ile O.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:33
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