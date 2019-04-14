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Cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı.

14 Nisan 2019 Pazar 17:03
Cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi uyuşturucu ile yakalandı.


Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve yaralama ile uyuşturucu kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.G."yi İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan B.G.’nin üzerinde 43 adet ecstasy hap ve 28 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. B.G.’nin ikametinde ise 56 adet kapsül sentetik ecza bulundu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.G. "uyuşturucu ticareti" suçundan serbest bırakılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:03
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